35-летняя Ольга Харлан беременна первенцем от жениха-итальянца
У спортсменки уже виднеется заметно округлившийся животик.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан беременна от жениха, итальянского спортсмена Луиджи Самеле.
Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Спортсменка опубликовала короткий ролик со своим возлюбленным. На кадрах парочка смотрит в камеру и постепенно отходит подальше. Впоследствии у 35-летней Ольги Харлан, которая была одета в черное боди, начинает виднеться заметно округлившийся животик.
"Лучшая глава вот-вот начнется", - коротко прокомментировала фехтовальщица.
В комментариях удивленные подписчики спортсменки активно начали ее поздравлять с будущим пополнением в семье. Знаменитости адресовали теплые и нежные слова с пожеланиями: "Поздравляю, пусть все будет хорошо!", "Поздравляю и желаю терпения и здоровья!", "Поздравляем вас".
Отметим, Ольга Харлан и Луиджи Самеле уже длительное время находятся в отношениях. В сентябре 2024 года пара объявила о помолвке, однако брак влюбленные еще не заключили. Для спортсменов этот ребенок станет первенцем.
