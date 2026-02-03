35-летняя Ольга Харлан беременна первенцем от жениха-итальянца

Ольга Харлан

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан беременна от жениха, итальянского спортсмена Луиджи Самеле.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Спортсменка опубликовала короткий ролик со своим возлюбленным. На кадрах парочка смотрит в камеру и постепенно отходит подальше. Впоследствии у 35-летней Ольги Харлан, которая была одета в черное боди, начинает виднеться заметно округлившийся животик.

"Лучшая глава вот-вот начнется", - коротко прокомментировала фехтовальщица.

Ольга Харлан беременна / © instagram.com/olgakharlan

В комментариях удивленные подписчики спортсменки активно начали ее поздравлять с будущим пополнением в семье. Знаменитости адресовали теплые и нежные слова с пожеланиями: "Поздравляю, пусть все будет хорошо!", "Поздравляю и желаю терпения и здоровья!", "Поздравляем вас".

Отметим, Ольга Харлан и Луиджи Самеле уже длительное время находятся в отношениях. В сентябре 2024 года пара объявила о помолвке, однако брак влюбленные еще не заключили. Для спортсменов этот ребенок станет первенцем.

