35-летняя Ольга Харлан рассекретила срок беременности и что будет с ее спортивной карьерой

Ольга Харлан с женихом / © instagram.com/olgakharlan

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассекретила срок беременности и поделилась, что будет с ее спортивной карьерой.

Знаменитость сейчас ждет рождения первенца от жениха-итальянца Луиджи Самеле. Постепенно спортсменка раскрывает подробности о своем состоянии. Оказывается, Ольга Харлан сейчас находится на 29-й неделе беременности. И у фехтовальщицы виднеется уже достаточно округлый животик.

Также 35-летняя Ольга Харлан высказалась и о спортивной карьере. По словам знаменитости, спорт придется поставить на паузу. Тем не менее, фехтовальщица поддерживает физическую форму. Она выполняет хоть и легкие, но важные упражнения.

"Шла 29-я неделя, а я все еще не представляю жизни без спорта. Уже начался период легких, но важных тренировок", — делится спортсменка.

Отметим, в начале февраля Ольга Харлан призналась, что беременна первенцем. Отец будущего ребенка знаменитости — итальянский спортсмен Луиджи Самеле, с которым она обручилась в начале сентября 2024 года.

