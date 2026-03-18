35-летняя Ольга Харлан рассекретила срок беременности и что будет с ее спортивной карьерой
Фехтовальщица сейчас ждет рождения первенца.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассекретила срок беременности и поделилась, что будет с ее спортивной карьерой.
Знаменитость сейчас ждет рождения первенца от жениха-итальянца Луиджи Самеле. Постепенно спортсменка раскрывает подробности о своем состоянии. Оказывается, Ольга Харлан сейчас находится на 29-й неделе беременности. И у фехтовальщицы виднеется уже достаточно округлый животик.
Также 35-летняя Ольга Харлан высказалась и о спортивной карьере. По словам знаменитости, спорт придется поставить на паузу. Тем не менее, фехтовальщица поддерживает физическую форму. Она выполняет хоть и легкие, но важные упражнения.
"Шла 29-я неделя, а я все еще не представляю жизни без спорта. Уже начался период легких, но важных тренировок", — делится спортсменка.
Отметим, в начале февраля Ольга Харлан призналась, что беременна первенцем. Отец будущего ребенка знаменитости — итальянский спортсмен Луиджи Самеле, с которым она обручилась в начале сентября 2024 года.
