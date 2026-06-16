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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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35-летняя Ольга Харлан родила дочь и впервые показала ее на фото

Спортсменка раскрыла имя своего первенца.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Ольга Харлан

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Украинский фехтовальщик на саблях, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась радостной новостью — она впервые стала мамой.

Спортсменка сообщила о пополнении в семье на своей странице в Instagram. Харлан опубликовала первое трогательное фото новорожденной дочери, на котором показала крошечную ручку малышки. Также фехтовальщик раскрыла имя дочери — девочку назвали Арианной.

Как выяснилось, первенец Ольги Харлан и ее жениха, итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле, родился еще 14 июня. Впрочем, возлюбленные решили несколько дней насладиться счастьем в кругу семьи и только теперь сообщили о пополнении публично.

Дочь Ольги Харлан и Луиджи Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Дочь Ольги Харлан и Луиджи Самеле / © instagram.com/olgakharlan

«Арианна. 14.06.2026. Мама и папа любят тебя больше всего на свете», — трогательно обратились к дочке новоиспеченные родители в своем посте.

Поклонники и коллеги спортсменки уже засыпали новоиспеченных родителей поздравлениями и теплыми пожеланиями. Для Харлана и Самеле Арианна стала первым общим ребенком. Пара уже более шести лет находится в отношениях, а в сентябре 2024 года обручилась.

Напомним, что об беременности Ольга Харлан сообщила в феврале этого года. А уже в марте спортсменка вместе с Луиджи Самеле в рамках нежной фотосессии объявила пол будущего ребенка. Тогда пара призналась, что с нетерпением ждет появления на свет дочери.

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Дата публикации
Количество просмотров
564
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