35-летняя Тейлор Свифт впервые выходит замуж: история любви певицы с американским футболистом

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Associated Press

Американская певица Тейлор Свифт ошеломила поклонников радостной новостью, что впервые выходит замуж.

Артистка обручилась с возлюбленным, звездой американского футбола Трэвисом Келси. Пара находилась в отношениях в течение двух лет, после чего спортсмен сделал предложение исполнительнице в сказочном месте и с кольцом с большим бриллиантом.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как начинались и развивались отношения пары и каким в конце было само предложение.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Associated Press

Начало отношений Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

История любви пары началась летом 2023 года. В июле Трэвис Келси посетил концерт артистки на стадионе "Эрроухед". Оказалось, что ему нравилась Тейлор Свифт. У него даже был план, как привлечь внимание исполнительницы. Спортсмен хотел передать артистке браслет со своим номером телефона. Правда, этот план провалился, ведь встреча их так и не состоялась.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Getty Images

Трэвис Келси не постеснялся рассказать о своей неудаче на подкасте. А на это уже обратила внимание Тейлор Свифт. Наконец, в сентябре 2023 года певица уже появилась на футбольном матче спортсмена, чтобы его поддержать. Фанаты сразу поняли, что между парой что-то происходит больше, чем просто дружба.

Развитие отношений

После появления Тейлор Свифт на матче Трэвиса Келси пара начала все чаще появляться вместе. Они перестали прятаться от посторонних глаз, вместе посещали публичные мероприятия. Певица поддерживала футболиста на его матчах, а он ходил на ее концерты и даже время от времени присоединялся к ней на сцене. Кроме того, влюбленные вместе встречали важные праздники, проводили совместные отпуска.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Associated Press

Кстати, до того, как пара сделала свои отношения публичными, они успели насладиться приватностью. Тейлор Свифт призналась, что роман их начался задолго до ее появления на матче Трэвиса Келси в сентябре 2023 года.

Помолвка Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Пара объявила о помолвке в совместном посте в Instagram. Трэвис Келси ответственно отнесся к этому. Он выбрал сказочную локацию, которая была украшена разнообразными цветами и растениями. Также спортсмен приобрел кольцо с большим бриллиантом, которое было создано лично им в сотрудничестве с дизайнером Kindred Lubeck.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Именно в сказочном месте Трэвис Келси стал на одно колено и позвал Тейлр Свифт замуж. Артистка ответила согласием. До помолвки пара находилась в отношениях в течение двух лет.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси

