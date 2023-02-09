35-летняя Юрушева после двух недель перестала учиться на дизайнера: "Меня аж выворачивало"

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко – бизнесвумен Елизавета Юрушева – после двух недель учебы на дизайнера в университете Marangoni поняла, что это занятие не для нее.

А все потому, что знаменитости не понравилось рисовать. Каждый раз, когда она должна была это делать, для нее это было настоящим испытанием. Итак, Лиза решила не мучить себя и прекратить учиться на дизайнера.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"После двух недель непрерывного рисования, кроения и многого другого я поняла, что это не мое. Конечно, я могла бы себя заставить, пересилить, убедить и научиться отлично рисовать, но я бы точно от этого не кайфовала, это не было бы моей медитацией. Точнее так — после рисования мне бы нужна была медитация! И здесь, когда в очередной раз нам сказали сделать зарисовки и иллюстрации вещей, меня даже выворачивало, и тут я поняла, что что-то здесь не так!" – поделилась Лиза.

Однако Юрушева не собирается бросать учебу. Знаменитость выбрала другой факультет, и в университете согласились ее перевести. Теперь она изучает бизнес в области моды.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"В минуту, когда я зашла в класс, я поняла, что я на своем месте – я обожаю коммерческую составляющую, креатив, маркетинг, это мне все очень интересно и полезно. Это фундамент любого успешного бренда, и эти знания можно будет использовать в разных отраслях в течение многих лет!" – поделилась знаменитость.

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