35-летняя жена Остапчука без макияжа похвасталась природной красотой

Избранница ведущего наслаждается своей красотой.

Жена шоумена Владимира Остапчука – Кристина – ухаживает за своим лицом, а также часто наносит легкий макияж.

35-летняя избранница ведущего признается, что иногда удивляется, когда смотрит свои фото 15-летней давности. Тогда она выбирала яркий макияж.

"Когда я смотрю на фото, где мне 20 лет, то думаю: "Почему я это надевала или почему я считала, что такой "адский" макияж на диско — это круто", — поделилась Кристина.

Впрочем, жена Владимира говорит, что с возрастом ее вкусы несколько изменились. Сейчас она наслаждается своей природной красотой и не стесняется показаться без капли декоративной косметики.

Кристина Горняк без макияжа / instagram.com/kristygor

"Сейчас же я кайфую от себя натуральной. От розовых щечек после морозной прогулки и от такого неидеально ровного цвета лица. Кайфую!" – поделилась Кристина.

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