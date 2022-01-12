35-летняя жена Остапчука без макияжа похвасталась природной красотой

Избранница ведущего наслаждается своей красотой.
Жена шоумена Владимира Остапчука – Кристина – ухаживает за своим лицом, а также часто наносит легкий макияж.
35-летняя избранница ведущего признается, что иногда удивляется, когда смотрит свои фото 15-летней давности. Тогда она выбирала яркий макияж.
"Когда я смотрю на фото, где мне 20 лет, то думаю: "Почему я это надевала или почему я считала, что такой "адский" макияж на диско — это круто", — поделилась Кристина.
Впрочем, жена Владимира говорит, что с возрастом ее вкусы несколько изменились. Сейчас она наслаждается своей природной красотой и не стесняется показаться без капли декоративной косметики.
"Сейчас же я кайфую от себя натуральной. От розовых щечек после морозной прогулки и от такого неидеально ровного цвета лица. Кайфую!" – поделилась Кристина.
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