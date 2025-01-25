35-летняя жена ведущего Андрея Чорновола беременна в третий раз

Украинский ведущий Андрей Черновол сообщил о предстоящем пополнении в семье.

Жена шоумена, ведущая и стилистка Алена Черновол беременна. К слову, сейчас она уже находится на последних месяцах беременности, ведь перед этим возлюбленные тщательно скрывали новость. Радостным известием семья поделилась в Instagram. Звезды опубликовали чувственные фото, где Черновол нежно обнимает жену за ее заметно округлый животик.

Андрей Черновол с женой Аленой

Андрей Черновол с женой Аленой

Андрей Черновол с женой Аленой

Подробностями о полу малыша супруги делиться не стали. Впрочем, они отметили, что Алена будет рожать в этом году весной. И добавили, что уже не могут дождаться встречи с новорожденным.

"1+1=5. Такая у нас математика. Большая семья. Очень скоро… Так сильно весной мы еще никогда не ждали", — восхитили супруги.

Андрей Черновол с женой Аленой

Андрей Черновол с женой Аленой

Андрей Черновол с женой Аленой

К слову, этот малыш для звездных родителей станет третьим и предоставит им статус многодетных. Андрей и Алена уже воспитывают двух общих сыновей – старшего Адриана и младшего Айдена.

"Пока не верю, что скоро мы станем многодетными. Есть ощущение, что дети – лучшее, что мы с Аленой умеем делать в жизни. Поэтому решили не останавливаться", — в шутку добавил ведущий.

Напомним, недавно певица Джамала показывала всех своих троих подросших сыновей. Она вместе с мужем и детьми попозировала в одинаковых образах.

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