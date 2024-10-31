35-летняя звезда "Дневников вампира" Нина Добрев впервые выходит замуж

Звезда сериала "Дневники вампира", канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев выходит замуж.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Артистка опубликовала фото, как профессиональный сноубордист Шон Уайт сделал ей предложение. Человек подошел к этой миссии ответственно. Шон Уайт пригласил Нину Добрев в ресторан. Когда актриса зашла в заведение, сразу заметила арку, которая была украшена белыми цветами и зажженными свечами. Сноубордист стал на одно колено и сделал знаменитости предложение. В конце концов Добрев ответила согласием.

Нина Добрев с женихом / Фото: instagram.com/nina

"Прощай бойфренд, привет жених", – прокомментировала новый статус актриса.

Нина Добрев с женихом / Фото: instagram.com/nina

Отметим, для 35-летней Нины Добрев этот брак станет первым. Ранее она встречалась с Йеном Сомерголдером, с которым снималась в сериале "Дневник вампира", а также с Остином Стовеллом. С нынешним женихом актриса закрутила роман в 2020 году.

Нина Добрев с женихом / Фото: instagram.com/nina

Напомним, недавно американская певица Бритни Спирс показалась в белом платье и фате и удивила заявлением о замужестве. Правда, у этой истории есть один нюанс.

Читайте также: