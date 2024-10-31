35-летняя звезда "Дневников вампира" Нина Добрев впервые выходит замуж

Возлюбленный знаменитости сделал ей предложение после четырех лет отношений
Звезда сериала "Дневники вампира", канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев выходит замуж.
Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Артистка опубликовала фото, как профессиональный сноубордист Шон Уайт сделал ей предложение. Человек подошел к этой миссии ответственно. Шон Уайт пригласил Нину Добрев в ресторан. Когда актриса зашла в заведение, сразу заметила арку, которая была украшена белыми цветами и зажженными свечами. Сноубордист стал на одно колено и сделал знаменитости предложение. В конце концов Добрев ответила согласием.
"Прощай бойфренд, привет жених", – прокомментировала новый статус актриса.
Отметим, для 35-летней Нины Добрев этот брак станет первым. Ранее она встречалась с Йеном Сомерголдером, с которым снималась в сериале "Дневник вампира", а также с Остином Стовеллом. С нынешним женихом актриса закрутила роман в 2020 году.
Напомним, недавно американская певица Бритни Спирс показалась в белом платье и фате и удивила заявлением о замужестве. Правда, у этой истории есть один нюанс.
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