35-летняя звезда "Гарри Поттера" объявила о беременности и показала заметно округлившийся животик

Бонни Райт / © instagram.com/thisisbwright

Актриса Бонни Райт, известная ролью Джини Уизли в фильмах о Гарри Поттере, объявила о второй беременности и предстоящем пополнении в семье.

35-летняя звезда поделилась личной новостью с подписчиками. Звезда не стала делать громких заявлений, зато выбрала теплый и домашний формат. Она показала кадры с сыном и одновременно продемонстрировала заметно округлившийся живот. Публикацию актриса сопроводила короткой, но эмоциональной подписью. Именно она и раскрыла главную новость.

«Двое малышей на моих коленях — наш второй маленький землянин присоединится уже этой осенью!» — поделилась звезда.

Бонни Райт с сыном Элио / © instagram.com/thisisbwright

На фото актриса позирует дома вместе с двухлетним сыном. Малыш нежно прижимается к маме, пока она улыбается в камеру. Атмосфера снимков максимально камерная и искренняя. Такой формат только усилил реакцию поклонников, которые сразу засыпали ее поздравлениями.

Звезда «Гарри Поттера» давно не скрывает, что семья для нее — приоритет. Поэтому новость о второй беременности выглядит логичным продолжением ее личной истории.

Бонни находится в отношениях с Эндрю Лококо с 2020 года. Пара официально узаконила свои отношения в марте 2022-го. Уже осенью 2023 года они впервые стали родителями — у супругов родился сын Элио.

