36-летний Женя Кот получил отсрочку от мобилизации и назвал причину

Украинский хореограф Женя Кот получил отсрочку от мобилизации и назвал причину.

Как рассказал танцор в программе "Неймовірна правда про зірок", он является преподавателем в университете. Правда, как признается Кот, сначала предоставляли бронь от мобилизации, а потом ее отменили. Тем не менее, 36-летний хореограф получил отсрочку как студент. Танцор пошел учиться и овладевать специальностью культурологии еще до начала полномасштабной войны. Год назад Евгений Кот получил диплом магистра. Сейчас он учится на аспирантуре. Впрочем, это не длительная отсрочка. Если закончится действие военного положения и начнется снова, а танцор при этом не сделает новый, то повестка ему, конечно, может прийти.

"Я преподаватель в университете, плюс я до полномасштабного вторжения продолжил свое обучение. В прошлом году я закончил магистратуру и сразу пошел на аспирантуру. Специальность — культурология. Сейчас у меня отсрочка. И это такая отсрочка… Если ты зарегистрировал отсрочку, она есть, если не зарегистрировал – ее нет. Например, военное положение закончится и будет новое, и я не сделаю себе заново отсрочку, так повестка придет и все", — поделился хореограф.

Женя Кот / Фото: instagram.com/kot_jenya

Тем не менее, Евгений Кот обновил данные, а также прошел ВВК. Кроме того, танцор занимается благотворительностью и помогает военным.

"От самого начала я занимаюсь помощью. Я всегда открыто показываю, что я вот здесь. Учетные данные у меня всегда обновлены, ВВК пройдено, все сделано", — добавил танцор.

Напомним, Евгений Кот вместе с женой, гимнасткой Наталией Татаринцевой, воспитывает пятимесячную дочь. Недавно хореограф показывал, как Леля заметно подросла, и хвастался ее достижениями.

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