36-летняя Адель шокировала потерей слуха: "Это самое болезненное, что со мной случалось"

Британская певица Адель шокировала, что частично потеряла слух.

Об этом артистка рассказала на своем концерте в Лас-Вегасе, который состоялся 25 октября, передает Express. Исполнительница поделилась, что подхватила редкую ушную инфекцию, когда в августе жила в Мюнхене.

36-летняя Адель признается, что она испытывала ужасный дискомфорт и боль. Кроме того, инфекция призвела к тому, что артистка частично лишилась слуха на левое ухо. Наконец, Адель начала лечение. Однако с этим не сразу все пошло по плану. Певице сначала приписали не те антибиотики, а уже потом назначили те, которые начали действовать.

Адель / Фото: Инстаграм Адель

"У меня никогда раньше не было инфекции уха. Это самое болезненное, что когда-нибудь со мной случалось. Это было хуже родов, это очень сложно лечить. Я принимала не те антибиотики несколько дней, и мне подобрали тот, который начал действовать", — поделилась артистка.

Сейчас певица чувствует себя значительно лучше и не страдает от ужасной боли. Впрочем, пережитый опыт был для нее невыносим. Адель говорит, что тогда ей "хотелось несколько раз отрезать себе ухо".

Напомним, концерт Адель в Лас-Вегасе посетила тяжелобольная певица Селин Дион. Исполнительницы встретились в зале, не смогли сдержать эмоций и расплакались.

Адель на концерте растрогала тяжелобольную Селин Дион

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