36-летняя экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери совершила каминг-аут

Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко — американская актриса Хайден Панеттьери — совершила каминг-аут.

Звезда Голливуда откровенно рассказала о своей ориентации в интервью Us Weekly. Хайден Панеттьери призналась, что является бисексуалкой, поскольку ей нравятся как и мужчины, так и женщины. Знаменитость долгое время скрывала свои предпочтения. Актриса признается, что сначала была не уверена, что не время поделиться. Хайден говорит, что от нее требовали быть идеальной, а не собой. А потом, когда в Голливуде началась волна каминг-аутов, то артистке казалось это хайпом, и она не хотела принимать в этом участия. Наконец, в 36 лет актриса объявила о своей бисексуальности.

«Я могу уверенно сказать — я бисексуалка. Это то, чем я никогда не могла поделиться с миром, потому что для этого просто никогда не было подходящего времени. Или я была слишком молодой, и меня заставляли быть идеальной все время. Меня не поощряли просто быть собой. Затем наступил период, когда мне казалось, что каминг-ауты людей, особенно женщин, были хайпом. Я боялась, что, если быть откровенной, это будет похоже на то, как я присоединюсь к этой тенденции», — говорит актриса.

Кстати, у Хайден даже были свидания с девушками. Правда, актриса говорит, что этот опыт был не из приятных, поскольку она не могла эмоционально расслабиться. А все дело в папарацци, которые постоянно за ней следят. Знаменитость говорит, что скрывала свою бисексуальность и не готова была делиться. Если бы она позволила себе на свидании расслабиться, то это быстро могло бы попасть в прессу.

«Было страшно, потому что меня всегда ждали папарацци, которые везде за мной следили. У меня было очень мало приватности. Я встречалась с женщинами. Даже в детстве я гораздо больше увлекалась женщинами, чем мужчинами. Я исследовала это, но поскольку я ни с кем этим не делилась, у меня не хватало смелости полностью погрузиться в это эмоционально», — признается артистка.

