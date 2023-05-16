36-летняя Ирина Сопонару впервые выходит замуж

Украинская актриса, участница "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась радостной новостью.

В своем Instagram знаменитость призналась, что выходит замуж. Бойфренд актрисы, британский предприниматель Рис, сделал предложение ей.

Ирина Сопонару выходит замуж / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Мы с Рисом больше не встречаемся. Теперь мы помолвлены", — поделилась счастливая Ирина.

Ирина Сопонару выходит замуж / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Знаменитость также похвасталась роскошным обручальным кольцом и поделилась, как Рис ей делал предложение. Мужчина подготовил Ирине письмо, а также открытку, где было изображено кольцо с немалыми драгоценными камнями и надпись на английском: "Ты выйдешь за меня замуж?".

Ирина Сопонару выходит замуж / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Кстати, Ирину уже успели поздравить немало звезд шоу-бизнеса. Ведущая Леся Никитюк написала — "поздравляю!". А танцовщица Илона Гвоздева отметила, что это просто невероятная новость.

Напомним, Ирина Сопонару встречается с бойфрендом Рисом с 2021 года. Полномасштабная война очень сильно сблизила влюбленных, что они стали жить вместе. Ирина долго мечтала о свадьбе с возлюбленным, а также о детях.

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