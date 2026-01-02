36-летняя известная украинская актриса спустя год после родов объявила о третьей беременности

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

Известная украинская актриса Анна Сагайдачная объявила о третьей беременности.

Более года назад артистка стала мамой во второй раз. А сейчас же оказалось, что знаменитость снова беременна. Радостной новостью 36-летняя Анна Сагайдачная поделилась в Instagram. Актриса опубликовала видео, где позирует на фоне новогодней елки. Артистка продемонстрировала игрушку в виде детской коляски, а также положительный тест на беременность.

Анна Сагайдачная уже и прокомментировала будущее пополнение в семье. Артистка призналась, что ей понадобится немало сил, чтобы справляться уже с тремя детьми.

Анна Сагайдачная сообщила о третьей беременности / © instagram.com/annasagaidachnaya

"Не знаю, где взять столько сил, но верю в силу Вселенной, Космоса и в то, что они откуда-то возьмутся. На следующий год не буду уже вешать коляску на елку, какая-то она магическая, ей-Богу. Поэтому всем, кто мечтает и очень ждет, обязательно надо приобрести. Работает, как карта желаний. Всех поздравляю с Новым 2026 годом", - обратилась к подписчикам знаменитость.

Отметим, Анна Сагайдачная уже воспитывает двоих детей. В браке с первым мужем знаменитость родила сына Тимура. Во время отношений со вторым избранником, которого актриса пока скрывает, на свет появилась дочь Мира. В декабре знаменитость отпраздновала годик дочери.

