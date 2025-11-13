36-летняя известная украинская ведущая беременна первенцем и показала фото округлого животика

Елена Курбанова

Реклама

Известная украинская ведущая, журналистка и блогерша Елена Курбанова объявила, что беременна первенцем.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Она опубликовала фото, на которых демонстрировала уже довольно заметно округлившийся животик.

Также 36-летняя Елена Курбанова поделилась своими переживаниями. Ведущая призналась, что ей действительно довольно тревожно быть беременной и рожать во время войны. Однако Курбанова отметила, что верит в Украину и убеждена, что все будет хорошо.

Реклама

"Страшно ли мне? Очень... Но еще никогда я не была такой сильной и такой уверенной. Уверенной в нас. Ни во что в мире я так сильно не верю, как в Украину! Ни в кого так сильно не верю, как в свою страну. Поэтому я здесь... И буду рожать здесь. Рожать украинку или украинца, свободного человека свободной страны", - отметила ведущая.

Елена Курбанова

Елена Курбанова уже в ожидании рождения первенца. Она отметила, что обязательно будет прививать ребенку любовь к Украине и гордость за свою страну.

"Я не знаю, каким будет мой ребенок, но я передам ему всю любовь и всю гордость за эту страну и наших людей. Я расскажу ему, в какие непростые времена он родился. И что каждый наш с ним день был оплаченным жизнью наших защитников... Я научу его любить, как люблю я и гордиться, как горжусь всем, что имею я", - подытожила ведущая.

Елена Курбанова

Напомним, канадская певица Карли Рэй Джепсен сейчас тоже беременна первенцем. 39-летняя исполнительница хита Call Me Maybe уже также показала свой округлый животик.