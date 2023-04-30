36-летняя Линдси Лохан очаровала фото, где показала немалый округлый животик

Американская актриса Линдси Лохан перестала скрывать от поклонников свое интересное положение.

Так, артистка охотно делится с фанатами на своей странице в Instagram трогательными фото, где предстает с округлым животиком. В этот раз будущая мама запостила серию снимков, сделанных во время посиделок с друзьями.

Линдси Лохан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

На фотографиях 36-летняя Лохан изображена улыбающейся в оранжевом обтягивающем платье и белом платье. Линдси нежно обнимает уже заметно выросший животик:

Линдси Лохан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдси Лохан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

"Хорошие времена. Я очень благодарна за всех замечательных людей в моей жизни!" – написала счастливая Лохан.

Линдси Лохан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Как известно, Линдси Лохан замужем за помощником вице-президента международной компании по управлению активами в ОАЭ, арабским финансистом Бадером Шамасом. Пара поженилась в 2022 году и сейчас проживает на родине мужа Лохан. Там же на свет появится первенец влюбленных.

К слову, прошлое Линдси Лохан нельзя назвать безоблачным. В течение продолжительного времени имя артистки было связано со скандалами. В частности, у актрисы были проблемы с алкоголем и наркотиками. В конце концов свои плохие привычки Лохан сумела побороть.

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