36-летняя Линдси Лохан очаровала фото, где показала немалый округлый животик

Артистка умилила кадрами с дружеских посиделок.
Американская актриса Линдси Лохан перестала скрывать от поклонников свое интересное положение.
Так, артистка охотно делится с фанатами на своей странице в Instagram трогательными фото, где предстает с округлым животиком. В этот раз будущая мама запостила серию снимков, сделанных во время посиделок с друзьями.
На фотографиях 36-летняя Лохан изображена улыбающейся в оранжевом обтягивающем платье и белом платье. Линдси нежно обнимает уже заметно выросший животик:
"Хорошие времена. Я очень благодарна за всех замечательных людей в моей жизни!" – написала счастливая Лохан.
Как известно, Линдси Лохан замужем за помощником вице-президента международной компании по управлению активами в ОАЭ, арабским финансистом Бадером Шамасом. Пара поженилась в 2022 году и сейчас проживает на родине мужа Лохан. Там же на свет появится первенец влюбленных.
К слову, прошлое Линдси Лохан нельзя назвать безоблачным. В течение продолжительного времени имя артистки было связано со скандалами. В частности, у актрисы были проблемы с алкоголем и наркотиками. В конце концов свои плохие привычки Лохан сумела побороть.
Читайте также:
- Кондратюк вспомнил, как на "Караоке на Майдане" после визита Януковича исчезла шляпа с деньгами
- Анна Тринчер с распухшим лицом дала первый после операции концерт в Киеве
- Блогерша "проехалась" по Потапу и заявила, что он не в Украине: "Не видел причин оставаться"
- Секс-скандал в Голливуде: известный режиссер заставил раздеться актера в обмен на роль в фильме Marvel