36-летняя Санта Димопулос показала, как в лицо делает уколы красоты

Украинская певица Санта Димопулос показала, как делает уколы красоты прямо в лицо.

В своем Instagram артистка поделилась, что вкалывает специальный препарат в кожу под глазами. Эта процедура помогает избавиться от отеков, а также черных кругов. Певица призналась, что уколы красоты довольно болезненны, но врач-косметолог пыталась делать все возможное, чтобы уменьшить боль.

"Колю препарат от отеков и темных кругов под глазами. В грамотных руках процедура вполне терпимая. Спасибо врачу за легкую руку", — поделилась Санта.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Но это еще не все. Исполнительница также решилась на биоревитализацию волос. Эта процедура значительно улучшает состояние волос, влияет на его густоту, рост и вид.

"Биоревитализация волос – это коктейль активных ингредиентов, усиливающих рост волос, улучшающих структуру и останавливающих выпадение волос", — поделилась знаменитость.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, недавно Санта Димопулос снялась в пикантной фотосессии. Также артистка высказалась о сильных чертах женщин, которые меняют мир к лучшему.

Читайте также: