36-летняя Санта Димопулос призналась, что ей будут делать операцию

Украинская певица Санта Димопулос рассказала о предстоящей операции.

Так, знаменитость в своем фотоблоге показалась в аэропорту ОАЭ и отметила, что летит делать важную операцию. Санта рассекретила, что будет оперировать диастаз. По ее словам, после родов дочери в 2019 году у нее появился диастаз прямых мышц живота. Димопулос убеждает, что решилась на такой шаг не только из-за эстетических соображений, но и чтобы предотвратить ряд возможных заболеваний. В частности, грыж, опущение внутренних органов и атрофии мышц.

Санта Димопулос готовится к операции / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Я лечу оперировать диастаз – это расхождение в стороны прямых мышц живота. Вы помните, что Софа родилась более 4 кг и на 42-й неделе? Операция по удалению диастаза позволяет не только восстановить внешний вид живота и сохранить его эстетическую привлекательность, но и предупредить возможные осложнения – грыжи, опущение внутренних органов, атрофию мышц", – объяснила певица.

Санта Димопулос готовится к операции / Фото: instagram.com/santadimopulos

Как сообщила звезда, к выбору врача она подошла очень ответственно, поэтому нашла нужное всего через два года.

Напомним, недавно кулинарный эксперт Татьяна Литвинова также перенесла операцию и рассказала детали о ней.

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