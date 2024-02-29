36-летняя Санта Димопулос сделала операцию и показалась на больничной койке

Украинская певица Санта Димопулос поделилась с поклонниками, что перенесла операцию.

В сторис своей страницы в Instagram артистка разместила кадр, где изображена уже после операции на больничной койке в палате. Как поделилась Димопулос, все прошло хорошо, но сейчас ей предстоит период реабилитации, который займет некоторое время:

"Когда действие обезболивающих проходит, ощущения, конечно, еще те. Сегодня после обеда хотят отправлять меня в отель, но я прилетела сама, поэтому продлю больницу еще на сутки минимум. Встать с кровати самостоятельно пока не могу", — рассказала Санта о том, как чувствует себя.

Санта Димопулос в больнице / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос в больнице / Фото: instagram.com/santadimopulos

Как ранее делилась Санта Димопулос, она решилась сделать операцию и прооперировать диастаз, который у нее появился после рождения второго ребенка. Тогда певица рассказывала, что настроилась на хирургическое вмешательство не только из-за эстетических соображений, но и чтобы предотвратить ряд возможных заболеваний. В частности, грыж, опущения внутренних органов и атрофии мышц.

Напомним, не так давно Санта Димопулос поделилась фотографией, где изображена вместе со своей мамой. Артистка удивила молодым видом близкого человека и поздравила ее с днем рождения. Людмила Димопулос отметила день рождения 15 января.

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