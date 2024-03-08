36-летняя Санта Димопулос топлесс попозировала в эротической фотосессии в душе по случаю праздника

Украинская певица Санта Димопулос порадовала поклонников пикантными снимками.

По случаю 8 марта артистка в своем фотоблоге опубликовала серию фото, на которых полностью обнаженной позирует в душе. Под кадрами Санта поделилась своими размышлениями. И отметила, что женщины сочетают в себе уникальные сильные черты, изменяющие мир к лучшему.

"Красавицы, сегодня наш день! Как и все предыдущие и будущие. Быть женщиной – настоящее искусство. Это умение сочетать в себе силу и нежность, мудрость и красоту, уверенность и отзывчивость. Женщины обладают уникальной способностью вдохновлять, творить, наблюдать, любить и преодолевать любые препятствия. Наша сила не в физической силе, а в стойкости духа, великодушии и способности делать этот мир лучше", - написала Димопулос.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Звезда также адресовала своим поклонницам теплые пожелания, нацеленные на безусловную любовь к себе.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Каждая из вас достойна всего лучшего. Знайте свою ценность, любите себя в любом состоянии: радостной, плачущей, одетую, раздетую, злую, смешную, расстроенную, вдохновенную, с мужем и без. И никогда не соглашайтесь на меньшее. Быть женщиной – это настоящий подарок Вселенной: быть женственной и одновременно успешной, иметь возможность рожать новую жизнь, любить от всей души и выбирать свой путь, и свою аутентичность. Пусть ваша жизнь будет полна любви к себе", – добавила артистка.

Напомним, недавно Санта Димопулос после операции показалась на больничной койке и рассказала, что произошло.

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