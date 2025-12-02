36-летняя звезда "Дневников вампира" объявила о беременности и показала фото с округлым животиком

Кэт Грэм

Американская актриса Кэт Грэм, которая прославилась ролью ведьмы Бонни Беннетт в сериале «Дневники вампира», поделилась радостной новостью — она беременна. Для 36-летней знаменитости это будет первый ребенок.

Грэм объявила о беременности в начале декабря, опубликовав серию чувственных черно-белых фото в Instagram. Однако по заметно округлившемуся животику становится понятно, что звезда уже на последних месяцах беременности. Рядом с ней попозировал ее муж Брайант Вуд. Он наделал забавных снимков с беременной возлюбленной и не скрывал своей радости.

«У нас будет ребенок!» — написала довольная Кэт под снимками.

Кэт Грэм с мужем

К слову, новость о беременности атрисы появилась вскоре после того, как супруги во второй раз отпраздновали свою свадьбу. Первую камерную церемонию влюбленные провели еще в октябре 2023 года в Лос-Анджелесе, а в этом году решили повторить обеты — уже в значительно более широком кругу близких.

Для фанов «Дневников вампира» эта новость стала не только приятным сюрпризом, но и настоящим поводом для праздника. Ведь звезда сериала, которую миллионы зрителей помнят в роли Бонни, теперь готовится к своей самой большой роли — роли мамы.

