36-летняя звезда "Дневников вампира" впервые стала мамой и показала новорожденного сына

Кэт Грэм / © Associated Press

Американская актриса Кэт Грэм, которая в сериале "Дневники вампира" сыграла Бонни Беннетт, впервые стала мамой.

Радостную новость артистка и ее муж Брайант Вуд объявили в Instagram. Пара 12 марта опубликовала совместный пост, в котором сообщила, что у них родился малыш. На свет появился сын супругов.

Пара уже успела показать первые фото малыша, на которых, кстати, не скрывала его лицо. На одном из снимков Кэт Грэм держала на руках новорожденного сынишку, а муж Брайант Вуд нежно ее обнимал. На другой фотографии артистка показала малыша, который сладко спал.

Кэт Грэм с мужем и сыном

"Добро пожаловать в мир, Просперо "Сперо" Найма Вуд", — подписали супруги фото с сыном.

Сын Кэт Грэм

Отметим, в октябре 2023 года стало известно, что Кэт Грэм вышла замуж за своего делового партнера Брайанта Вуда. Пара заключила брак в Лос-Анджелесе. Уже 2 декабря 2025-го влюбленные сообщили, что ждут рождения первенца.

