36-летняя звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс сделала пластику груди: "Хочу быть секси-мамой"

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

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Американская актриса Дженнифер Лоуренс, которая играла в фильме «Голодные игры» Китнисс Эвердин, сделала пластику груди.

Об этом 36-летняя знаменитость откровенно рассказала в интервью The Cut. К слову, в марте 2025 года актриса во второй раз стала мамой. Дженнифер Лоуренс говорит, что после первой беременности ее тело быстро восстановилось и вернулось в норму, а после второй — нет.

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«После первого ребенка практически все быстро вернулось в норму. После второй — вообще ничего не вернулось», — признается актриса.

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Звезда решилась на пластическую операцию. Дженнифер Лоуренс сделала подтяжку груди. Актриса объяснила это тем, что хочет выглядеть красиво. Также знаменитость заверила, что актерская профессия ускорила ее решение лечь под нож пластического хирурга. Однако если бы она не была актрисой, то все равно сделала бы подтяжку груди.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

«Я хочу быть секси-мамой. Когда я отвожу детей, я хочу выглядеть женщиной, у которой все под контролем, даже если я только что проснулась и у меня полный хаос», — поделилась актриса.

В общем, Дженнифер Лоуренс довольно осторожно относится к манипуляциям с внешним видом, а особенно, если это касается лица. Дело в том, что это может мешать ей потом передавать эмоции в кадре. Однако артистка заверила, что в будущем сделает подтяжку лица.

Напомним, недавно украинскую актрису Дарью Трегубову упрекнули, что она якобы стала жертвой пластической хирургии. Артистка жестко отреагировала на эти вбросы.

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