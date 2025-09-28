36-летняя звезда "Мастершеф" Ольга Мартыновская сделала честное признание об инъекциях красоты

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

Реклама

Украинский шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала о своем уходе за внешностью и косметических процедурах, которые регулярно делает.

На своей странице в Instagram звезда призналась, что использует инъекции ботокса на лице и шее. По словам Ольги, ее мимика чрезвычайно активна, а мышцы работают настолько интенсивно, что со временем формируют глубокие морщины.

"Имею чрезмерно активную мимику и сильные мышцы, которые постоянно работают и делают мне страшные морщины", — пояснила Мартыновская, подчеркивая, что ботокс помогает ей сохранять гладкость и молодость кожи.

Реклама

Сторис Ольги Мартыновской / © instagram.com/olga_martynovska

Сторис Ольги Мартыновской / © instagram.com/olga_martynovska

Кроме этого, телеведущая рассказала, что с помощью профессиональных косметологических препаратов увлажняет и слегка корректирует губы, чтобы вернуть им естественную сочность и объем, который постепенно теряется с возрастом.

Сторис Ольги Мартыновской / © instagram.com/olga_martynovska

Ольга также отметила, что делала блефаропластику — хирургическую операцию на веках, которая предусматривает удаление излишков кожи и жировых отложений. Звезда продемонстрировала результат до и после оперативного вмешательства, отмечая, что эту процедуру она перенесла достаточно легко. Кроме того, Мартыновская подчеркнула, что относится к косметологии сознательно и выбирает только проверенные процедуры, чтобы выглядеть ухоженно без излишеств.

Сторис Ольги Мартыновской / © instagram.com/olga_martynovska

Напомним, недавно украинская ведущая Марина Аристова ошеломила поклонников признанием о неудачной инъекции препарата "Оземпик" и показала, как изменилась ее внешность.