37-летний юморист Шумко полностью освободился от призыва в ВСУ и назвал причину

Украинский актер и юморист, звезда "Женского Квартала" Владимир Шумко, который недавно раскрыл свои заработки, высказался об освобождении от службы в ВСУ.

По словам артиста, во время войны ему разрешено пересекать границу из-за инвалидности третьей группы. У Владимира еще с детства проблемы со зрением. В частности, его левый глаз не видит. К слову, на порок комик не обращает внимания и научился с юмором относиться к этому.

"У меня инвалидность с детства до конца жизни. Я бы сейчас хотел встретить тех людей, которые меня булили в школе, потому что теперь, из-за этого глаза, я могу легально выезжать за границу. Я посещал родителей, ездил к друзьям. У меня инвалидность третьей группы. Должна быть вторая в соответствии с моим состоянием, но мне когда-то говорили, что для этого нужно было дать "на лапу", - объяснил Шумко в интервью Славе Демину.

Владимир Шумко

Таким образом, накануне Нового года шоумен с женой поехали в Финляндию, чтобы там отгулять праздник в кругу друзей. А после этого все вместе они улетели в Лапландию и насладились сказочной атмосферой. Как признается 37-летний Шумко, тогда он получил самые лучшие впечатления за всю жизнь.

"Буду искренним. Должен был ехать к родителям на Новый год в Германию, чтобы морально маму подготовить к операции. Но так произошло, что я не смог поехать. Жена говорит: "У меня с детства была мечта поехать в Лапландию к Санта Клаусу". Это было очень неожиданно. Я позвонил другу, живущему в Финляндии 12 лет. Говорю, что мы собираемся встречать Новый год с ним, а потом улетаем в Лапландию. А мы не виделись с того момента, как он переехал. Мы так круто провели время. Полетели в Лапландию, видели Санту. Всё так круто. Это одно из того, что было самым лучшим в моей жизни", - подчеркнул шоумен.

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина воссоединилась с мужем, служащим в ВСУ. Супруги рассказали, как изменились их отношения за время войны.

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