37-летняя дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса откровенно призналась, как изменился отец за последние годы

Брюс Уиллис и Румер Уиллис

Дочь американского актера Брюса Уиллиса и его коллеги Деми Мур — Румер Уиллис откровенно рассказала, как деменция изменила характер звезды Голливуда и каким он стал сейчас.

37-летняя девушка поделилась редкими подробностями о состоянии отца. По ее словам, несмотря на тяжелую болезнь, она благодарна за каждую возможность быть рядом с ним. Дочь актера говорит, что теперь видит в Брюсе совсем другие черты. Если раньше его ассоциировали с образом непоколебимого героя боевиков, то сейчас в нем появилось больше мягкости и тепла. Именно это изменение, признается Румер, особенно ее поражает. В то же время она не скрывает: наблюдать за такими трансформациями непросто.

«В нем есть какая-то нежность. Он всегда был таким мачо, и в нем есть какая-то… хрупкость — не совсем точное слово, но… просто кротость, которую, возможно, определенным образом непозволительно иметь, когда ты Брюс Уиллис», — поделилась дочь актера в подкасте The Inside Edit.

Также Румер призналась, что до диагноза отца почти ничего не знала о фронтотемпоральной деменции. Однако после того, как семья публично заговорила о болезни, она начала получать множество сообщений от людей с похожими историями. По словам женщины, это помогло ей иначе посмотреть на проблему и понять, насколько много семей сталкиваются с таким испытанием.

«Сейчас так много людей подходят ко мне и говорят: "У моего дяди была ФТД. У моего папы она была"», — рассказала Румер.

Сейчас Брюс Уиллис почти не появляется на публике. Известно, что рядом с ним постоянно находится команда помощников и сиделок, которые помогают актеру ежедневно. Последний раз звезду видели на людях в начале 2025 года, когда он встретился со спасателями после масштабных пожаров в Лос-Анджелесе.

