37-летняя экс-жена Остапчука призналась, обеспокоена ли тем, что у нее нет детей

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк поразмышляла о том, что у нее в 37 лет нет детей.

Как призналась бывшая ведущего, многих ее подписчиков интересует этот вопрос. В частности, из-за возраста. Горняк призналась, что относится к вопросу потомков по философски и уверена, что всему свое время:

"Эта тема у меня в директе и вопросах тоже очень популярна! Понимаю почему, потому что я в 37 еще не стала мамой. Да, пожалуй, у Вселенной свои планы, и всему свое время! Да, конечно, я хочу почувствовать счастье материнства, и уверена, я это почувствую, даст Бог, но я сильная и нормально воспринимаю мнение окружающих на то, что: "тебе 37 и ты еще не родила?", "та без детей ты не реализовалась как женщина!", "самое ценное в жизни – это дети, без них смысла жизни нет! Ты – никто!" – рассказала Горняк.

Экс-жена Владимира Остапчука о детях / Фото: instagram.com/kristygor

Также Кристина поделилась, что для нее варианты быть без детей в 37 или родить ребенка для себя без полноценной семьи без мужа приемлемы:

"Для меня два этих варианта ок, если что, а для некоторых моих подруг родить одной – не ок, поэтому все мы разные!" – высказала свое мнение Горняк.

Напомним, ранее экс-жена Владимира Остапчука Кристина Горняк честно призналась, сожалеет ли о том, что в свое время вышла за него замуж.

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