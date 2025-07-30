37-летняя Елена Шоптенко подтвердила свой развод и впервые озвучила причины

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

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Украинский хореограф Елена Шоптенко развелась со вторым мужем, предпринимателем Алексеем Ивановым.

Танцовщица не из тех, кто охотно делится подробностями личной жизни. Однако в интервью на YouTube-канале Марички Падалко Елена Шоптенко приоткрыла занавес личной жизни. Оказывается, знаменитость развелась со вторым мужем Алексеем Ивановым. Пара разошлась еще до полномасштабной войны, а расторгла брак уже во время.

"Мы расстались. Мы разошлись еще до войны, а уже официально развелись во время. Фактически, я свободна, можно сказать. Любой разрыв с людьми, тем более с человеком, от которого у тебя ребенок, - это всегда нелегко", - призналась танцовщица.

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Елена Шоптенко с бывшим мужем / © instagram.com/alena_shoptenko

Также Елена Шоптенко и высказалась о причинах разрыва. По словам танцовщицы, в браке партнеры должны разделять одинаковые ценности и взаимодействовать друг с другом. Также стоит учиться договариваться и искренне говорить. Знаменитость отметила, если этого не будет, то и отношения не будут держаться.

"Мы разошлись - потому что это жизнь. Когда люди разрывают свои отношения, то это не стыдно. Если ценности разные, если они не становятся одинаковыми, то тогда просто оно не работает. У меня есть определенное понимание семьи, взаимодействия друг с другом. Это же не то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто я рисовала себе какую-то одну картину, мой партнер - другую. Вопрос в том, что надо сначала договариваться, говорить", - отметила танцовщица.

Елена Шоптенко с бывшим мужем и сыном / © instagram.com/alena_shoptenko

Елена Шоптенко также добавила, что общается с бывшим мужем только на те темы, что касаются их общего 7-летнего сына Алексея. Хореограф не из тех, кто дружит с экс-избранниками.

"Для меня, если отношения заканчиваются, то они заканчиваются. Люди не остаются лучшими друзьями. Я не дружу с бывшими. Мы общаемся о ребенке", - подытожила танцовщица.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ШОПТЕНКО: найбільший ПОДАРУНОК ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО, розлучення під час війни, закоханість у ПАРТНЕРІВ

Отметим, Елена Шоптенко вышла замуж за Алексея Иванова в 2016 году. Уже в июне 2018-го у пары родился общий сын, которого назвала Алексеем.

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко подтвердила развод с актером Андреем Фединчиком, назвав его "бывшим". Также артистка рассказала, как они вместе воспитывают общего сына.