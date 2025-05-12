37-летняя Ирина Гатун впервые прокомментировала слухи о своей свадьбе с известным актером

Ирина Гатун

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Известная актриса Ирина Гатун впервые рассказала, на самом ли деле собирается выйти замуж за своего коллегу Константина Данилюка .

Звезду Студии "Квартал 95" журналисты ТСН.ua встретили на недавнем концерте группы "Без обмежень" в Киеве. Оказалось, Ирина – давняя поклонница творчества коллектива. Актриса пришла на мероприятие сама, без второй половинки, хотя еще в прошлом месяце в Сети ходили слухи о том, что у нее отношения с известным актером Константином Данилюком. Пользователь в Instagram с ником ukraine_music_song даже опубликовал видео, как просто во время спектакля актер встает на колено и делает предложение Ирине.

Актер Константин Данилюк на коленях перед Ириной Гатун / © скриншот с видео

"Это все правда, можете за меня порадоваться. И я, кстати, выхожу замуж раз шесть-семь в месяц, в зависимости от того, сколько у меня спектаклей по расписанию. А таких, где я играю невесту, у меня две постановки", — отшутилась в разговоре с ТСН.ua Ирина Гатун.

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На самом деле, по словам артистки, в личной жизни у нее сейчас период затишья: "Я свободна как птичка, и мое сердце открыто для новых чувств. Но я больше полагаюсь на судьбу, а не на собственные поиски второй половинки. На сайтах знакомств не сижу. Бог сверху все видит – если захочет, сведет с кем-то, а если не захочет, то что поделаешь. Но единственное, чего я не хочу, это отношений с известной личностью", - сказала ТСН.ua 37-летняя Ирина.

Напомним, во время концерта "Без обмежень" была собрана огромная сумма на ВСУ, а на сцене появились "азовцы" , вручившие награды коллективу.