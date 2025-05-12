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37-летняя Ирина Гатун впервые прокомментировала слухи о своей свадьбе с известным актером
В эксклюзивном комментарии ТСН.ua актриса Студии "Квартал 95" Ирина Гатун поделилась подробностями личной жизни.
Известная актриса Ирина Гатун впервые рассказала, на самом ли деле собирается выйти замуж за своего коллегу Константина Данилюка .
Звезду Студии "Квартал 95" журналисты ТСН.ua встретили на недавнем концерте группы "Без обмежень" в Киеве. Оказалось, Ирина – давняя поклонница творчества коллектива. Актриса пришла на мероприятие сама, без второй половинки, хотя еще в прошлом месяце в Сети ходили слухи о том, что у нее отношения с известным актером Константином Данилюком. Пользователь в Instagram с ником ukraine_music_song даже опубликовал видео, как просто во время спектакля актер встает на колено и делает предложение Ирине.
"Это все правда, можете за меня порадоваться. И я, кстати, выхожу замуж раз шесть-семь в месяц, в зависимости от того, сколько у меня спектаклей по расписанию. А таких, где я играю невесту, у меня две постановки", — отшутилась в разговоре с ТСН.ua Ирина Гатун.
На самом деле, по словам артистки, в личной жизни у нее сейчас период затишья: "Я свободна как птичка, и мое сердце открыто для новых чувств. Но я больше полагаюсь на судьбу, а не на собственные поиски второй половинки. На сайтах знакомств не сижу. Бог сверху все видит – если захочет, сведет с кем-то, а если не захочет, то что поделаешь. Но единственное, чего я не хочу, это отношений с известной личностью", - сказала ТСН.ua 37-летняя Ирина.
Напомним, во время концерта "Без обмежень" была собрана огромная сумма на ВСУ, а на сцене появились "азовцы" , вручившие награды коллективу.