37-летняя Ирина Сопонару впервые вышла замуж и показала фото со своей свадьбы

Артистка заключила брак с возлюбленным-британцем.
Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару впервые вышла замуж.
Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Мужем артистки стал британский предприниматель Рис, который сделал ей предложение год назад.
Свадьбу влюбленные гуляли по Украине. Сопонару уже успела опубликовать несколько фотографий. Актриса выбрала сдержанное белое платье, на котором красовалась вышивка, а вот ее избранник, кстати, был в вышиванке. Так что, похоже, свадьба молодоженов была в украинском стиле.
Актриса также показала, как они заключали брак в ЗАГСе. На празднике присутствовали самые близкие родные.
"Принимаем поздравления", — подписала кадры актриса.
Кстати, похоже, влюбленные поженились еще в начале месяца. 3 мая Ирина Сопонару публиковала фото, где были запечатлены только их с Рисом руки. Пара тогда позировала именно в том наряде, в котором они были одеты на свадьбе. Кроме того, в руках Сопонару держала свадебный букет.
Напомним, Ирина Сопонару находится в отношениях с британцем Рисом с 2021 года. Во время полномасштабной войны пара сблизилась и стала жить вместе. Уже в мае прошлого года стало известно, что британец сделал актрисе предложение.
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