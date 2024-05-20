37-летняя Ирина Сопонару впервые вышла замуж и показала фото со своей свадьбы

Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару впервые вышла замуж.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Мужем артистки стал британский предприниматель Рис, который сделал ей предложение год назад.

Ирина Сопонару вышла замуж / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Свадьбу влюбленные гуляли по Украине. Сопонару уже успела опубликовать несколько фотографий. Актриса выбрала сдержанное белое платье, на котором красовалась вышивка, а вот ее избранник, кстати, был в вышиванке. Так что, похоже, свадьба молодоженов была в украинском стиле.

Ирина Сопонарю с мужем и родителями / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Актриса также показала, как они заключали брак в ЗАГСе. На празднике присутствовали самые близкие родные.

Ирина Сопонару вышла замуж / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Принимаем поздравления", — подписала кадры актриса.

Ирина Сопонару вышла замуж / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару вышла замуж / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Кстати, похоже, влюбленные поженились еще в начале месяца. 3 мая Ирина Сопонару публиковала фото, где были запечатлены только их с Рисом руки. Пара тогда позировала именно в том наряде, в котором они были одеты на свадьбе. Кроме того, в руках Сопонару держала свадебный букет.

Ирина Сопонару вышла замуж / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Напомним, Ирина Сопонару находится в отношениях с британцем Рисом с 2021 года. Во время полномасштабной войны пара сблизилась и стала жить вместе. Уже в мае прошлого года стало известно, что британец сделал актрисе предложение.

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