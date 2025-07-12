37-летняя Леся Никитюк рассказала о спорте во время беременности и как восстанавливается после родов

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о своей фигуре во время беременности первенцем и после нее.

В фотоблоге звезда поделилась тонкостями о присутствии спорта в ее жизни после появления малыша. Она отметила, что приучила себя к физическим нагрузкам еще с детства. Поэтому во время беременности не останавливалась и ходила на плавание.

А уже после рождения сына звезда говорит, что возобновила занятия спортом около месяца после родов. Но сразу добавила, что ходит в спортзал только под наблюдением тренера, чтобы не навредить здоровью.

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Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Во время беременности я занималась каждый день, плюс плавала большие дистанции (2-3 км за тренировку), но это моя философия и я не начала заниматься спортом вчера. Я с ним с детства. Поэтому учитывая то, что я хорошо знаю свое тело и свой организм, через четыре недели после родов я начала посещать зал. Работать буду с тренером, чтобы не задеть те мышцы, которые еще не готовы к работе. Еще раз всем спасибо за комплименты и хорошие комментарии", - написала Леся.

Напомним, недавно Леся Никитюк показывала свою стройную фигуру в топе и лосинах во время одной из таких тренировок и очаровала своей стройностью.