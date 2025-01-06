37-летняя Леся Никитюк впервые выходит замуж: Могилевская, Брежнева, Сумская и другие отреагировали

Женихом ведущей стал младший на девять лет военный.
Украинская ведущая Леся Никитюк выходит замуж.
Радостная новость, которой недавно делилась знаменитость, вызвала большое количество обсуждений в Сети. Среди тысяч сообщений поклонников поздравить знаменитость также пожелали и звезды украинского шоу-бизнеса. Каждый из них сделал это по-своему и уникально.
Например, Маша Ефросинина вспомнила недавний разговор с Никитюк, когда она постоянно избегала вопросов о замужестве: "Лесь, когда ты выйдешь замуж?" – "Скоро!". Так я взяла свое кратчайшее эксклюзивное интервью, получается?"
Остальные же знаменитости тоже не могли сдержать эмоций и разделили трогательный момент с пожеланиями молодоженам счастливого будущего:
- "Мои поздравления" – Юлия Санина
- "Моя самая яркая. Моя прекрасная. Поздравляю! Ты заслуживаешь быть счастливой" – Наталья Могилевская
- "Ааа… Кайф!!! Поздравляю!" – Вера Брежнева
- "Поздравляем, Лесюня! Это счастье!" – Ольга Сумская
- "Аллилуйя!" – Юрий Горбунов
- "Поздравляю, малая" — Тарас Цымбалюк
- "Горько молодоженам!!! Да искренние поздравления!!! Будьте счастливы и детишек вам, как на небе звездочек" – Григорий Решетник
В ответ на приятные слова Леся обратилась ко всем с благодарностью: "Искренне благодарна за теплые комментарии и пожелания! Я вас люблю".
Отметим, Леся Никитюк выходит замуж за 28-летнего военнослужащего Дмитрия Бабчука. Пара не раскрывает, сколько длится их роман. Однако известно, что возлюбленные начали афишировать свои отношения осенью прошлого года.
Читайте также:
- Сын Джонни Деппа впервые за длительное время появился на публике: как выглядит 22-летний Джек
- Александр Кривошапко на новых фото со свадьбы показал, как в США в третий раз женился
- Василий Вирастюк впервые полностью показал младшую на 11 лет возлюбленную – маму своего четвертого сына