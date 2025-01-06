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37-летняя Леся Никитюк впервые выходит замуж: Могилевская, Брежнева, Сумская и другие отреагировали

37-летняя Леся Никитюк впервые выходит замуж: Могилевская, Брежнева, Сумская и другие отреагировали

Леся Никитюк выходит замуж / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Женихом ведущей стал младший на девять лет военный.

Украинская ведущая Леся Никитюк выходит замуж.

Радостная новость, которой недавно делилась знаменитость, вызвала большое количество обсуждений в Сети. Среди тысяч сообщений поклонников поздравить знаменитость также пожелали и звезды украинского шоу-бизнеса. Каждый из них сделал это по-своему и уникально.

Например, Маша Ефросинина вспомнила недавний разговор с Никитюк, когда она постоянно избегала вопросов о замужестве: "Лесь, когда ты выйдешь замуж?" – "Скоро!". Так я взяла свое кратчайшее эксклюзивное интервью, получается?"

Леся Никитюк выходит замуж / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк выходит замуж / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Остальные же знаменитости тоже не могли сдержать эмоций и разделили трогательный момент с пожеланиями молодоженам счастливого будущего:

  • "Мои поздравления" – Юлия Санина
  • "Моя самая яркая. Моя прекрасная. Поздравляю! Ты заслуживаешь быть счастливой" – Наталья Могилевская
  • "Ааа… Кайф!!! Поздравляю!" – Вера Брежнева
  • "Поздравляем, Лесюня! Это счастье!" – Ольга Сумская
  • "Аллилуйя!" – Юрий Горбунов
  • "Поздравляю, малая" — Тарас Цымбалюк
  • "Горько молодоженам!!! Да искренние поздравления!!! Будьте счастливы и детишек вам, как на небе звездочек" – Григорий Решетник

В ответ на приятные слова Леся обратилась ко всем с благодарностью: "Искренне благодарна за теплые комментарии и пожелания! Я вас люблю".

Отметим, Леся Никитюк выходит замуж за 28-летнего военнослужащего Дмитрия Бабчука. Пара не раскрывает, сколько длится их роман. Однако известно, что возлюбленные начали афишировать свои отношения осенью прошлого года.

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