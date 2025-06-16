37-летняя Леся Никитюк заявила о беременности и показала фото с округлым животиком

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская ведущая Леся Никитюк официально подтвердила слухи о беременности.

Звезда в интервью для медиа "КЛАЦ" впервые заявила о беременности и рассказала, что узнала о ней прямо во время съемок фильма. Ситуация оказалась не только неожиданной, но и достаточно курьезной, ведь именно в тот момент ей нужно было отыграть сцену с эмоцией большого удивления.

"Я сделала четыре теста подряд — и все оказались положительными. А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку. Камеры наготове, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. От неожиданности. И как раз должна была снимать сцену, где моя героиня очень-очень удивлена. Подходит режиссер, смотрит на меня и вместо указаний просто говорит: "Отлично. Именно та эмоция, которая нужна", - поделилась ведущая.

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Леся Никитюк беременна

К слову, источники ТСН.ua еще в конце января сообщали, что ведущая беременна первенцем. Тогда сама Леся ничего не комментировала и избегала вопросов о будущем пополнении в семье. Между тем она хвасталась другими кардинальными изменениями в личной жизни. В частности, до начала волны слухов она сообщила, что стала невестой. Ее избранником стал военнослужащий Дмитрий Бабчук, который сделал предложение звезде в январе этого года. Именно он и является отцом ребенка.

Отметим, сколько пара вместе — доподлинно неизвестно. Однако первое их совместное фото появилось в Сети в начале октября прошлого года.

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk