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37-летняя Линдси Лохан впервые стала мамой и рассекретила имя ребенка

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
331
Время на прочтение
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37-летняя Линдси Лохан впервые стала мамой и рассекретила имя ребенка

Линдси Логан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Первенец звезды родился в Дубае.

Американская актриса Линдси Лохан и ее муж, арабский финансист Бадер Шамас, впервые стали родителями.

Как и планировалось, знаменитость родила мальчика. Радостным известием о рождении ребенка с изданием Page Six поделился представитель Лохан.

По словам менеджера, роды актрисы прошли в Дубае, где уже длительное время проживает пара. Сейчас Линдси чувствует себя отлично, а Бадер находится рядом с ней.

"Семья на седьмом небе от счастья", – сказал представитель Лохан.

Линдси Логан и Бадер Шамас / © instagram.com/lindsaylohan
Линдси Логан и Бадер Шамас / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Также пара не стала скрывать имя новорожденного сына. Мальчика назвали необычным именем Луай, что в переводе с арабского означает "защитник".

Напомним, что о первой беременности Линдси стало известно в марте 2023 года. Звездная мамочка с нетерпением ждала появления малыша и даже показала, какую уютную комнату создала для него.

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Дата публикации
Просмотры
331
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