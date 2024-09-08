37-летняя Настя Каменских показалась до и после макияжа и ошеломила эффектным перевоплощением

Артистка продемонстрировала, как ее внешний вид меняет декоративная косметика.
Украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит до и после профессионального макияжа.
Своим перевоплощением знаменитость похвасталась в Instagram. Звезда опубликовала видео, где появляется без единой капли декоративной косметики. Тем временем вьющиеся волосы артистки были распущены. В частности, 37-летняя певица похвасталась своей природной красотой.
Далее немного своей "магии" добавил звездный визажист Егор Андрюшин. Он сделал Насте Каменских профессиональный макияж: выровнял тон кожи, накрасил яркими тенями глаза, добавил накладные ресницы и изменил цвет губ. Кроме того, Андрюшин еще и дополнил образ исполнительницы париком с короткими и прямыми волосами.
К слову, Настя Каменских после нанесения профессионального макияжа очень сильно изменилась. Звезда поинтересовалась у фанатов, какой она им нравится больше – до или после: "Какой образ больше понравился?".
Впрочем, верные поклонники певицы так и не смогли определиться. Хотя местами их мнения разделились, но большинство отметило, что артистка в любом образе очень красивая: "Всегда прекрасна", "очень красива", "красивая, как всегда".
Напомним, недавно Настя Каменских встретилась со своей звездной кумой, ведущей Екатериной Осадчей. Певица показала, как они провели время в Киеве.
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