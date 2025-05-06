37-летняя Рианна объявила о третьей беременности и показала заметно округлый животик

Рианна / © Associated Press

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Барбадосская певица Рианна рассекретила, что беременна третьим ребенком.

Сплетни об интересном положении исполнительницы ходили уже длительное время. Впрочем, артистка не торопилась рассекречивать беременность. Радостной новостью 37-летняя Рианна эффектно поделилась на благотворительном балу Института костюма Met Gala 2025.

Исполнительница продемонстрировала на красной дорожке образ с длинной юбкой, коротким жакетом и обтягивающей блузой. Наряд не только не скрывал уже довольно заметно округлый животик певицы, но и удачно его подчеркнул. Итак, Рианна и ее возлюбленный, американский рэпер A$AP Rocky, действительно станут родителями в третий раз.

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Рианна / © Associated Press

Отметим, певица родила первенца Ноа в мае 2022 года. Уже через год Рианна во второй раз стала мамой. У артистки в августе 2023-го родился сын Риот. Впрочем, на двух детях Рианна не остановилась и теперь в положении в третий раз.

Напомним, сейчас украинскую ведущую Лесю Никитюк подозревают в беременности. Недавно знаменитость застали в одном из ресторанов Одессы с заметно округлым животиком.