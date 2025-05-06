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37-летняя Рианна объявила о третьей беременности и показала заметно округлый животик
Певица Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky в третий раз станут родителями. Артистка на Met Gala 2025 показала свой немалый животик.
Барбадосская певица Рианна рассекретила, что беременна третьим ребенком.
Сплетни об интересном положении исполнительницы ходили уже длительное время. Впрочем, артистка не торопилась рассекречивать беременность. Радостной новостью 37-летняя Рианна эффектно поделилась на благотворительном балу Института костюма Met Gala 2025.
Исполнительница продемонстрировала на красной дорожке образ с длинной юбкой, коротким жакетом и обтягивающей блузой. Наряд не только не скрывал уже довольно заметно округлый животик певицы, но и удачно его подчеркнул. Итак, Рианна и ее возлюбленный, американский рэпер A$AP Rocky, действительно станут родителями в третий раз.
Отметим, певица родила первенца Ноа в мае 2022 года. Уже через год Рианна во второй раз стала мамой. У артистки в августе 2023-го родился сын Риот. Впрочем, на двух детях Рианна не остановилась и теперь в положении в третий раз.
Напомним, сейчас украинскую ведущую Лесю Никитюк подозревают в беременности. Недавно знаменитость застали в одном из ресторанов Одессы с заметно округлым животиком.