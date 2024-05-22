37-летняя Снежана Онопко снова вышла замуж и впервые показала своего возлюбленного

Популярная фотомодель Снежана Онопко после тяжелого развода снова вышла замуж.

Об этом сообщили на фан-странице в Instagram и опубликовали несколько фотографий. На снимках 37-летняя Снежана позировала рядом с возлюбленным с букетом цветов в руках. Молодожены отказались от громких празднований. Они скромно узаконили свои отношения в ЗАГСе.

Снежана Онопко вышла замуж / Фото: instagram.com/snejanaonopkas

"Снежана сегодня (21 мая – прим. ред.) вышла замуж. Пусть 21 мая будет началом долгой счастливой совместной жизни", — говорилось на фан-странице модели.

Снежана Онопко вышла замуж / Фото: instagram.com/snejanaonopkas

Сама Онопко тоже подтвердила радостную новость. Она сделала репост поста и подписала: "Официально женаты".

Снежана Онопко вышла замуж / Фото: instagram.com/snejanaonopka15

Кто стал избранником знаменитости и как долго они находятся в отношениях – неизвестно. Модель не охотно делится подробностями личной жизни.

Отметим, в течение 10 лет Снежана Онопко состояла в браке с бизнесменом Николаем Щуром. Однако в 2020-м модель подала на развод и просто шокировала подробностями их совместной жизни. Оказалось, что Снежана страдала от физического и психологического насилия со стороны мужа и терпела его постоянные измены.

Напомним, недавно актриса Ирина Сопонару впервые вышла замуж. Избранником знаменитости стал британский предприниматель Рис. Молодожены сыграли свадьбу в Украине в украинском стиле.

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