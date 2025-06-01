37-летняя звезда фильма "Миссия невыполнима" Ванесса Кирби беременна первенцем

Ванесса Кирби / © Associated Press

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Английская актриса Ванесса Кирби, которая прославилась благодаря съемкам в серии фильмов "Миссия невыполнима", беременна.

Радостную новость 37-летняя знаменитость объявила довольно интересным способом. В частности, в июле на большие экраны выйдет фильм "Фантастическая четверка: Первые шаги", где Ванесса Кирби играет одну из главных ролей. Сейчас знаменитость вместе с другими актерами участвует в допремьерных мероприятиях. 31 мая Кирби позировала для Comic Con Experience Mexico. На фотосессию звезда Голливуда выбрала длинное зеленое платье. Наряд не только не скрывал уже заметно округлый животик актрисы, но и удачно его подчеркнул.

Ванесса Кирби беременна / © Associated Press

Для Ванессы Кирби будущий ребенок станет первенцем. Отец малыша - спортсмен Пол Рабиль. Артистка обручилась с возлюбленным в декабре прошлого года. В отношениях влюбленные находятся более двух с половиной лет. Впервые их заметили вместе в октябре 2022-го во время их прогулки по Нью-Йорку, а уже в ноябре 2023-го парочка официально подтвердила роман.

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Напомним, недавно украинская певица Lida Lee заинтриговала вероятной беременностью. Артистка показала положительный тест .