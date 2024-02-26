37-летняя звезда Marvel Эмили ВанКэмп во второй раз беременна

Известная канадская актриса, известная ролью Шэрон Картер в фильмах Marvel, Эмили ВанКэмп объявила о второй беременности.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Так, Эмили опубликовала черно-белые фотографии, где предстает с заметно округлым животиком на последних месяцах беременности на фоне стены.

"Уже совсем скоро… Готовы тебя встретить, наша маленькая любовь", - растрогала подписью актриса.

Эмили ВанКэмп беременна. Фото: Instagram Эмили ВанКэмп

Кроме того, ВанКэмп восхитила семейным снимком со своим мужем, актером Джошуа Боуманом, и двухлетней дочкой Айрис, где они счастливо обнимаются.

Эмили ВанКэмп беременна. Фото: Instagram Эмили ВанКэмп

Отметим, звездные супруги вместе уже более 12 лет, а познакомились они во время съемок в сериале "Месть".

В свою очередь поклонники звезды в комментариях не сдерживали эмоций от такой замечательной новости, поэтому написали 37-летней Эмили много поздравлений:

Ух ты, поздравляю! Я прямо сейчас буквально смотрю "Месть" и еще раз влюбляюсь в вас обоих

Не могу дождаться встречи с новой жизнью!

Поздравляю замечательную семью! Присылаю бесконечное количество любви и хорошей энергии для успешных, счастливых, легких родов

Ах, это прекрасно видеть твой беременный животик, Эм! Ты выглядишь прекрасно

Напомним, недавно 42-летняя украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик на последних месяцах беременности третьим ребенком объявила о декрете и ушла в отпуск. По этому случаю коллеги подготовили ей сюрприз.

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