37-летняя звезда "Сплетницы" Эд Вествик впервые станет отцом и показал беременную жену-красавицу

Пара лишь в августе отыграла сказочную свадьбу, а уже сейчас объявила о будущем пополнении в семье.

Американский актер Эд Вествик, который прославился благодаря сериалу "Сплетница", впервые станет отцом.

Жена знаменитости – актриса Эми Джексон – находится в положении. Радостной новостью о беременности супруги объявили в совместном посте в Instagram. Влюбленные опубликовали серию романтических фотографий, на которых Эд позирует в черных брюках и светлой футболке, тем временем Эми – в атласном белом платье. Наряд не скрывал заметно округлый беременный животик Джексон, а наоборот – заметно подчеркнул его.

Эд Вествик и Эми Джексон / Фото: instagram.com/edwestwick

В общем, для актрисы этот ребенок станет вторым. От бывших отношений она воспитывает сына. Тем временем Эд Вествик станет отцом впервые. Супруги пока что держат в тайне срок беременности, а также кто у них родится – мальчик или девочка.

Эд Вествик и Эми Джексон / Фото: instagram.com/edwestwick

Напомним, Эд Вествик и Эми Джексон начали встречаться в 2021 году. Уже в январе 2024-го актер сделал предложение избраннице. Случилось это в маленьком городке Швейцарии. Влюбленные сыграли свадьбу в конце августа в Италии и делились фото с их роскошного праздника.

Читайте также: