37-летняя звезда "Сплетницы" отыграл сказочную свадьбу и показал фото с женой

Это уже вторая вечеринка по случаю женитьбы.

Американский актер Эд Вествик похвастался своей роскошной свадьбой с актрисой Эми Джексон.

На самом деле, пара сообщила о своем браке еще весной этого года. Тогда актер с новоиспеченной женой и ее четырехлетним сыном от предыдущего брака отыграли приватную вечеринку с друзьями. А теперь молодожены с семьей и друзьями отправились на частном самолете в Италию, чтобы официально обменяться кольцами возле живописного побережья в замке-отеле.

Эд Вествик с женой / Фото: instagram.com/edwestwick

Эд Вествик с женой и друзьями / Фото: instagram.com/edwestwick

Эд Вествик с женой / Фото: instagram.com/edwestwick

Под венец звезда "Сплетницы" шел в черных брюках, белой рубашке с бабочкой и пиджаке. Тем временем Эми для важного праздника в ее жизни выбрала пышное белое свадебное платье с длинной фатой с кружевными вставками. Дополнил ее образ нежный букет белых цветов.

Эд Вествик с женой / Фото: instagram.com/edwestwick

"Путешествие только что началось", — написал Эд в фотоблоге.

Перед основной свадьбой пара также организовала вечеринку с ближайшими.

Жена Эда Вествика / Фото: instagram.com/edwestwick

Эд Вествик с супругой и семьей / Фото: instagram.com/edwestwick

Эд Вествик с женой / Фото: instagram.com/edwestwick

Отметим, пара вместе с 2022 года. В конце января этого года Эд Вествик сделал предложение возлюбленной в довольно необычном месте на высоте 3 тыс. м над уровнем моря в Швейцарии. 32-летняя Эми ответила согласием. Для 37-летнего актера этот брак стал вторым.

Напомним, недавно продюсер Игорь Кондратюк рассекретил, как ему с женой удается сохранять отличные отношения в течение 30 лет супружеской жизни.

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