38-летняя Аврил Лавин неожиданно ушла от своего жениха: "Это для него новость"

Известная канадская певица Аврил Лавин неожиданно разорвала отношения со своим женихом, музыкантами Mod Sun, настоящее имя которого Дерек Райан Смит.

Об этом представитель исполнителя подтвердил изданию Page Six.

Как оказалось, это стало неожиданностью не только для поклонников Аврил, но и для самого Дерека. В частности, на днях артист отправился на гастроли, и ничего не предвещало разрыва отношений. Похоже, у артистки что-то изменилось, и она решила порвать с женихом.

Аврил Лавин и Mod Sun / Фото: Associated Press

"Они были вместе и обручены три дня назад, когда он уехал в турне, так что если что-то изменилось, это для него новость", — рассказал представитель рокера.

По данным издания TMZ, измена не являлась причиной их разрыва. Впрочем, на днях Лавин застали в компании ее бывшего бойфренда, рэпера Tyga. Парочка поужинала в ресторане, а перед тем, как куда-то уехать в одном авто, стояла обнявшись.

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Отметим, об отношениях Аврил Лавин с музыкантом Mod Sun стало известно в 2021 году. Уже в 2022 году певец сделал предложение возлюбленной.

Напомним, недавно стало известно, что звезда шоу "Лига смеха" Фима Константиновский расстался со своей женой. Эксы разорвали отношения еще до начала полномасштабной войны, однако держали это в тайне.

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