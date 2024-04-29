38-летняя Даша Астафьева ошеломила своей растяжкой и села на шпагат

Украинская певица и модель Даша Астафьева похвасталась своими скрытыми талантами и удивила звездных коллег и фанатов.

В своем фотоблоге 38-летняя звезда опубликовала забавные кадры с гримерки, где также сидел певец Владимир Дантес. Так, Даша в традиционном украинском наряде с платком на голове ошеломила своими акробатическими умениями. В частности, Астафьева, отойдя на определенное расстояние, сделала "колесо", а затем сразу села на продольный шпагат. Встать ей помог Дантес, потрясенный таким талантом коллеги. После трюка Даша схватилась за копчик и посмеялась.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Залетаем в понедельник красиво… Всем хорошей недели", — с юмором отметила певица.

В комментариях фаны и друзья Даши оставили много шуток и смеющихся смайликов.

Когда он сказал, что любит акробаток

Как перестать смотреть? Уже раз десять посмотрела. Даша, Вы просто бомба

У меня аж что-то хрустнуло

Спасибо за настроение, Даша. Невероятная!

Напомним, недавно солистка группы KAZKA Александра Зарицкая также восхитила своим шпагатом и показала, как худеет.

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