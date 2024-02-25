38-летняя Даша Астафьева показала, как выглядит до и после макияжа

Знаменитость показала, как смывает профессиональный макияж и как ухаживает за кожей лица.

Украинская певица и модель Даша Астафьева показала, как выглядит до и после макияжа.

Сейчас знаменитость принимает участие в съемках одного из шоу. Артистам стилисты обязательно делают профессиональный макияж. Астафьева призналась, что ежедневно после съемок ее ждет ритуал смытия декоративной косметики. В своем Instagram певица показала, как очищает кожу после профессионального макияжа.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Каждая пати артиста в конце становится сплошной болью. Избавиться от профессионального мейка и оставить в живых хоть два слоя эпидермиса — задача для профессионалов!" – поделилась ведущая.

После снятия макияжа Даша Астафьева обязательно увлажняет кожу уходовыми средствами. Знаменитость делает это для того, чтобы декоративная косметика, которой ей приходится пользоваться каждый день, не портила кожу лица.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее певица Оля Цибульская показала, как выглядит до и после макияжа. Исполнительница похвасталась своей природной красотой.

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