38-летняя экс-Alyosha призналась, что больше не сможет родить детей: "Должна была делать операцию"

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Украинская певица Елена Тополя, у которой ранее был псевдоним Alyosha, призналась, что физически больше не сможет родить детей.

Исполнительница уже 11 лет живет в браке с лидером группы “Антитела” Тарасом Тополей. За это время у супругов родилось трое детей. В частности, влюбленные воспитывают 12-летнего Романа, 9-летнего Марка и 4-летнюю Машеньку. В интервью Oboz.ua 38-летняя Елена Тополя говорит, что они с мужем не планируют становиться родителями в четвертый раз. Более того, певица призналась, что физически не сможет родить.

Дело в том, что во время третьей беременности у исполнительницы разошлись мышцы на животе, поэтому ей пришлось делать операцию и ставить специальную сетку. Знаменитость говорит, если и решится на четвертую беременность, то это может быть опасно и для нее, и для ребенка.

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Тарас и Елена Тополи с детьми / © instagram.com/alyoshasinger

“Хотим ли мы четвертого ребенка? Я не думаю об этом, потому что во время беременности Машенькой у меня полностью разошлись на животе мышцы. Должна была делать операцию, поставить специальную сетку. Я не могу физически больше рожать. Возможно, и есть какие-то варианты, но это будет очень опасно — и для меня, и для ребенка”, - призналась артистка.

Напомним, ранее Елена Тополя назвала сумму долгов, которую выплачивала после участия в “Евровидении-2010”. Также артистка раскрыла имя политика, который ее подставил.