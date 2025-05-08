38-летняя Сопонару высказалась о своем будущем материнстве: "Не хочу рожать в бомбоубежище"

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

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Актриса Студии "Квартал 95" Ирина Сопонару рассказала, как готовится к празднованию первой годовщины брака с мужем-иностранцем. А также призналась, работают ли они над будущим пополнением в семье.

Известная юмористка в мае прошлого года впервые вышла замуж, заключив брак с любимым по имени Рис . За кулисами "Единого Квартала" журналисты ТСН.ua спросили Ирину, как она с мужем планирует отметить первую годовщину этого события, которое состоится уже в ближайшее время.

"Мы забронировали тот самый номер в отеле, где ровно год назад была наша первая брачная ночь. У нас сохранилась бутылка шампанского со свадьбы, которую мы планируем в этот день наконец откупорить. Также я уже купила пену для ванны, чтобы все было максимально романтично. Относительно подарков, я немного попсова в этом и заказала сумочку. Мужу готовлю сюрприз, он даже не догадывается", – призналась в комментарии ТСН.ua Ирина Сопонару.

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Ирина Сопонару и ее муж Рис / © instagram.com/irinasoponaru

Напомним, прежде чем выйти замуж, Ирина Сопонару находилась в отношениях с британцем Рисом с 2021 года. Во время полномасштабной войны пара сблизилась и стала жить вместе. Уже в мае 2023 стало известно, что мужчина сделал актрисе предложение. А еще через год они устроили свадьбу в одной из столичных гостиниц.

Ирина Сопонару с близкими / © instagram.com/irinasoponaru

Также мы поинтересовались у артистки, планирует ли она, возможно, в ближайшее время стать матерью и вообще обсуждает ли эти вопросы с мужем. "Честно говоря, пока нет, то есть пока этот вопрос не очень актуален. Мне хочется, чтобы беременность проходила в покое. Для женщины этот период и так тяжелый, а тут еще дополнительный стресс в условиях нашего настоящего. А мне не хотелось бы рожать в бомбоубежище. Конечно, если придется, то так и будет, но хотелось бы скорейшей победы и уже после нее активно работать над этим вопросом, – откровенно рассказала ТСН.ua 38-летняя Ирина Сопонару, которая в будущем декрете не планирует долго засиживаться. – Я питаю надежду, что мне посчастливится быть бодрой в этот период, как эти женщины-киборги, которые все успевают, но никто не знает, как оно будет именно у меня».

Ирина Сопонару во время съемок "Единого Квартала" / © Пресс-служба студии "Квартал 95"

К слову, в новых выпусках "Единого Квартала" Ирина снова примеряет на себя много интересных образов, в том числе представит пародию на Юлию Тимошенко. Телевизионные версии концерта можно будет увидеть каждую субботу на канале "1+1 Украина".