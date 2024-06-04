38-летняя Леди Гага намекнула на первую беременность и показалась с заметно округлым животиком

Американская поп-звезда Леди Гага спровоцировала слухи о своей первой беременности.

Такие сплетни распространились после свадьбы сестры исполнительницы Натали Джерманотты. На торжественное мероприятие Леди Гага выбрала короткое черное обтягивающее платье. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру звезды. Более того, благодаря платью можно было заметить заметно округлый животик певицы, который обычно появляется у беременных. В частности, артистку успели сфотографировать папарацци The Sun.

Поклонники знаменитости подозревают, что их 38-летняя кумирка вместе со своим бойфрендом, предпринимателем Майклом Полански, ждет рождения первенца.

Сама же Леди Гага слухи о беременности никак не комментирует. Артистка ни подтверждает новость, что находится в положении, ни опровергает ее.

Напомним, недавно 21-летняя украинская блогерша Юлия Верба ошеломила новостью, что беременна. Звезда Сети, которая уже шесть месяцев в положении, вместе со своим женихом ждет рождения первенца.

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