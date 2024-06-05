38-летняя Леди Гага впервые высказалась о своем округлом животике и призналась, действительно ли беременна

Американская поп-певица Леди Гага честно призналась, действительно ли беременна, а также высказалась о своем заметно округлом животике.

На днях в Сети распространились фото, на которых артистка изображена так, словно она ждет рождения первенца. В Сети заподозрили, что Леди Гага беременна, и активно начали поздравлять исполнительницу и ее бойфренда, предпринимателя Майкла Полански, с грядущим пополнением в семье.

Хотя певица и не из тех, кто активно комментирует личную жизнь, на этот раз она решила пролить свет на сплетни. В своем TikTok исполнительница вспомнила трек своей коллеги по сцене Тейлор Свифт, где использовала следующие строчки: "Не беременна – просто плачу в спортзале".

Леди Гага / Фото: скриншот с видео

Таким образом, Леди Гага опровергала слухи о своей беременности и попыталась заверить, что пока не ждет рождения первенца.

А вот украинская блогерша Юлия Верба не скрывает, что в положении. Звезда Сети уже показывала свой заметно округлый живот и рассказывала, что находится на шестом месяце беременности. Недавно знаменитость рассекретила, как сообщила жениху о том, что он вскоре станет отцом.

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