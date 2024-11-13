38-летняя Меган Фокс беременна: на каком сроке находится актриса и когда будет рожать

Американская актриса и модель Меган Фокс и ее жених, рэпер Machine Gun Kelly, ждут рождения ребенка.

Звезда Голливуда объявила о беременности совсем недавно, хотя у нее уже виднеется заметно округлый животик. Однако подробности актриса пока что не раскрывает. А вот источники, приближенные к окружению пары, оказались более многословными.

Инсайдер рассказал изданию TMZ, что 38-летняя Меган Фокс находится на 4-5 месяце беременности. Рожать же актриса будет уже в следующем году, а именно в марте. Фокс и Machine Gun Kelly знают пол малыша, однако пока что держат это в тайне.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Фото: Associated Press

Также инсайдер отметил, что Меган Фокс хорошо чувствует себя и не жалуется на здоровье. У поклонников артистки это вызывает облегчение, ведь раньше она уже была беременна от жениха, но пережила выкидыш.

Отметим, для Меган Фокс этот ребенок станет четвертым. От брака с Брайаном Остином Грином она воспитывает сыновей Ноа, Боди и Джорна. Тем временем Machine Gun Kelly станет отцом во второй раз. От бывших отношений он воспитывает дочь Кэйси.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Фото: Associated Press

Напомним, украинский артист MONATIK ждет появления на свет третьего ребенка. Недавно исполнитель рассекретил, когда его жена будет рожать.

«Новый этап в жизни»! Monatik прокомментировал третью беременность своей жены - ЖВЛ представляет

Читайте также: