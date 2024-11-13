38-летняя Меган Фокс беременна: на каком сроке находится актриса и когда будет рожать

Для звезды Голливуда этот ребенок станет четвертым.
Американская актриса и модель Меган Фокс и ее жених, рэпер Machine Gun Kelly, ждут рождения ребенка.
Звезда Голливуда объявила о беременности совсем недавно, хотя у нее уже виднеется заметно округлый животик. Однако подробности актриса пока что не раскрывает. А вот источники, приближенные к окружению пары, оказались более многословными.
Инсайдер рассказал изданию TMZ, что 38-летняя Меган Фокс находится на 4-5 месяце беременности. Рожать же актриса будет уже в следующем году, а именно в марте. Фокс и Machine Gun Kelly знают пол малыша, однако пока что держат это в тайне.
Также инсайдер отметил, что Меган Фокс хорошо чувствует себя и не жалуется на здоровье. У поклонников артистки это вызывает облегчение, ведь раньше она уже была беременна от жениха, но пережила выкидыш.
Отметим, для Меган Фокс этот ребенок станет четвертым. От брака с Брайаном Остином Грином она воспитывает сыновей Ноа, Боди и Джорна. Тем временем Machine Gun Kelly станет отцом во второй раз. От бывших отношений он воспитывает дочь Кэйси.
Напомним, украинский артист MONATIK ждет появления на свет третьего ребенка. Недавно исполнитель рассекретил, когда его жена будет рожать.
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