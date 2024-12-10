38-летняя Меган Фокс бросила жениха-музыканта, от которого ждет ребенка – СМИ

Пара встречалась почти пять лет и уже не раз расходилась.

Американскую актрису и модель Меган Фокс и ее жениха, рэпера Machine Gun Kelly заподозрили в разрыве отношений.

Это произошло сразу после того, как несколько недель назад Меган известила фанам радостную новость – она ждет малыша от младшей на четыре года звезды. Четвертый для актрисы ребенок появится на свет в марте следующего года.

Как сообщает инсайдер для издания TMZ, пара разошлась из-за громкого скандала. Источник говорит, что Меган нашла в телефоне жениха "контент, который очень ее огорчил". После предательства она сразу сообщила Machine Gun Kelly о конце романа. Поговаривают, что пара больше не вместе еще со Дня благодарения, который американцы отмечают в конце ноября.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Фото: instagram.com/meganfox

К слову, ни Меган Фокс, ни ее бывший избранник пока публично не давали никаких комментариев на этот счет. Только известно, что ранее пара уже переживала кризисные моменты. Так, звезды уже расходились в прошлом году. Тогда сообщалось, что причиной стало предательство, которое Меган также обнаружила в телефоне Machine Gun Kelly. Но потом возлюбленные снова сошлись до того, как еще раз не заявили о расставании через две недели после объявления о беременности.

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